Корабли ТОФ зашли с неофициальным визитом в порт Манилы

09:05

Большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Иркут» ТОФ зашли с неофициальным визитом в порт столицы Филиппин Манилы. Об этом сообщает пресс-служба ВВО по ТОФ.

Сообщается, что в порту столицы прошла торжественная церемония встречи российских кораблей. В программу визита российский моряков входит визит вежливости командира отряда и командиров кораблей к командующему ВМС Филиппин, а позже российские моряки примут участие в возложении венка к памятнику национальному герою Хосе Рисалю. Ожидается, что визит продлится до 13 апреля. ТК Звезда