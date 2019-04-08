Корабли ТОФ зашли с неофициальным визитом в порт Манилы
09:05 08.04.2019
Большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Иркут» ТОФ зашли с неофициальным визитом в порт столицы Филиппин Манилы. Об этом сообщает пресс-служба ВВО по ТОФ.
Сообщается, что в порту столицы прошла торжественная церемония встречи российских кораблей. В программу визита российский моряков входит визит вежливости командира отряда и командиров кораблей к командующему ВМС Филиппин, а позже российские моряки примут участие в возложении венка к памятнику национальному герою Хосе Рисалю. Ожидается, что визит продлится до 13 апреля. ТК Звезда
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