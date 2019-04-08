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В Петербурге прорыв трубы с кипятком привел к смерти женщины - СМИ

09:20 08.04.2019

Коммунальная авария в Кировском районе Петербурга унесла жизнь человека. Авария произошла около 2 часов ночи возле дома №49 по улице 2-й Комсомольской. Как сообщает корреспондент 78.ru с места событий, струя кипятка из лопнувшей трубы выбила окно на первом этаже. В результате ЧП погибла женщина, которая находилась в квартире. Её сын - мужчина около 30 лет - получил ожоги.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали жильцов пятиэтажки. 

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