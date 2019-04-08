Роспотребнадзору предложили разработать суточную норму учебной нагрузки для школьников
10:00 08.04.2019
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников. Об этом RT рассказали в пресс-службе движения.
По мнению экспертов ОНФ, в настоящее время на изучение всего, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования (ФГОСы), детям не хватает времени, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.
Таким образом дополнительная часть обучения (различные кружки, секции, индивидуальные занятия и проч.) превращается в продолжение обязательных уроков. Слишком высокая нагрузка сказывается на здоровье ребёнка.
НОВОСТИ
- 11:05 08.04.2019
- Нарушители ПДД будут получать штрафы от Военной автоинспекции
- 11:00 08.04.2019
- Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами"
- 10:32 08.04.2019
- Нетаньяху пообещал аннексировать территории поселений на Западном берегу Иордана
- 10:20 08.04.2019
- Названы российские регионы с максимальным числом жертв ДТП
- 10:05 08.04.2019
- Путин считает важным сохранять свободу интернета
- 09:32 08.04.2019
- Познер считает, что россиян могла бы объединить правда
- 09:20 08.04.2019
- В Петербурге прорыв трубы с кипятком привел к смерти женщины - СМИ
- 09:05 08.04.2019
- Корабли ТОФ зашли с неофициальным визитом в порт Манилы
- 09:00 08.04.2019
- Помпео призвал Хафтара прекратить наступление на Триполи
- 08:15 08.04.2019
- Российские банки теряют лояльность населения - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать