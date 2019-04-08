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НОВОСТИ

Роспотребнадзору предложили разработать суточную норму учебной нагрузки для школьников

10:00 08.04.2019

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников. Об этом RT рассказали в пресс-службе движения.

По мнению экспертов ОНФ, в настоящее время на изучение всего, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования (ФГОСы), детям не хватает времени, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

Таким образом дополнительная часть обучения (различные кружки, секции, индивидуальные занятия и проч.) превращается в продолжение обязательных уроков. Слишком высокая нагрузка сказывается на здоровье ребёнка. 

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