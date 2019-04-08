Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами"

11:00 Источник: Известия

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала «ИнТБ» заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Отвечая на вопрос, как научить украинцев разговаривать на государственном языке, экс-депутат ответила весьма радикальной идеей — запретить русскоязычному населению страны работать и получать образование «с улыбкой на устах». Она привела в пример США и Францию, где без знания государственного языка невозможно найти работу.



Фарион также назвала украинцев «слабой нацией», поскольку они позволяют себя «унижать».



«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё», — заявила экс-депутат. Известия

