Нетаньяху пообещал аннексировать территории поселений на Западном берегу Иордана
10:32 08.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать израильские поселения на Западном берегу, если его партия вновь победит на выборах.
Парламентские выборы в Израиле пройдут во вторник. Основные конкуренты партии Нетаньяху "Ликуд" - правые партии, которые выступают за присоединение поселений Западного берега.
На Западном берегу живет около 400 тысяч евреев, еще 200 тысяч живут в восточном Иерусалиме. Палестинское население Западного берега составляет около 2,5 млн человек. Согласно международному праву, израильские поселения незаконны, но Израиль настаивает на обратном.
Существование этих поселений, их расширение и появление новых - один из самых острых вопросов палестино-израильских отношений.
Палестинцы стремятся к созданию независимого государства на территории Восточного Иерусалима, Западного берега и Сектора Газа, но считают, что поселения Израиля на Западном берегу делают это невозможным.
Израиль в свою очередь утверждает, что палестинцы пользуются вопросом израильских поселений в качестве предлога, чтобы уклоняться от переговоров. Израиль считает, что сами по себе они не являются непреодолимым препятствием для достижения мира и их существование - вопрос переговоров. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 11:05 08.04.2019
- Нарушители ПДД будут получать штрафы от Военной автоинспекции
- 11:00 08.04.2019
- Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами"
- 10:20 08.04.2019
- Названы российские регионы с максимальным числом жертв ДТП
- 10:05 08.04.2019
- Путин считает важным сохранять свободу интернета
- 10:00 08.04.2019
- Роспотребнадзору предложили разработать суточную норму учебной нагрузки для школьников
- 09:32 08.04.2019
- Познер считает, что россиян могла бы объединить правда
- 09:20 08.04.2019
- В Петербурге прорыв трубы с кипятком привел к смерти женщины - СМИ
- 09:05 08.04.2019
- Корабли ТОФ зашли с неофициальным визитом в порт Манилы
- 09:00 08.04.2019
- Помпео призвал Хафтара прекратить наступление на Триполи
- 08:15 08.04.2019
- Российские банки теряют лояльность населения - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать