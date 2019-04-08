Нетаньяху пообещал аннексировать территории поселений на Западном берегу Иордана

10:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать израильские поселения на Западном берегу, если его партия вновь победит на выборах.

Парламентские выборы в Израиле пройдут во вторник. Основные конкуренты партии Нетаньяху "Ликуд" - правые партии, которые выступают за присоединение поселений Западного берега.



На Западном берегу живет около 400 тысяч евреев, еще 200 тысяч живут в восточном Иерусалиме. Палестинское население Западного берега составляет около 2,5 млн человек. Согласно международному праву, израильские поселения незаконны, но Израиль настаивает на обратном.

Существование этих поселений, их расширение и появление новых - один из самых острых вопросов палестино-израильских отношений.



Палестинцы стремятся к созданию независимого государства на территории Восточного Иерусалима, Западного берега и Сектора Газа, но считают, что поселения Израиля на Западном берегу делают это невозможным.



Израиль в свою очередь утверждает, что палестинцы пользуются вопросом израильских поселений в качестве предлога, чтобы уклоняться от переговоров. Израиль считает, что сами по себе они не являются непреодолимым препятствием для достижения мира и их существование - вопрос переговоров. Русская служба Би-би-си

