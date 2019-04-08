Путин считает важным сохранять свободу интернета

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет должен оставаться свободным. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям десятого Российского форума по управлению интернетом, открывающегося в понедельник.

"Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов", - заявил глава государства.



Приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

