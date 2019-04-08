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НОВОСТИ

Путин считает важным сохранять свободу интернета

10:05 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет должен оставаться свободным. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям десятого Российского форума по управлению интернетом, открывающегося в понедельник.

"Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов", - заявил глава государства.

Приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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комментарии(1)

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protest 10:46 08.04.2019

ACTA 2 это современная цензура демократов с Запада, они идут по большевистской дороге, теперь уже не Ленин только также мертвы еврокоммунисты Антони Грамси и Альтьеро Спинелли - но цель состоит в том, чтобы обмануть самого человека

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