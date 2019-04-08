Нарушители ПДД будут получать штрафы от Военной автоинспекции
11:05 08.04.2019 Источник: Известия
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ). Согласно готовящимся поправкам в устав военной полиции, ее служащие получат право фиксировать нарушения в том числе гражданских лиц. Штрафовать их сами военные не смогут, но информация будет передана коллегам из госинспекции.
Поправки в устав, которые серьезно расширяют возможности ВАИ (с документом ознакомились «Известия»), дают армейским автоинспекторам право осуществлять «надзор за дорожным движением, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме». Инспекторы ВАИ будут использовать радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации нарушений.
НОВОСТИ
- 11:00 08.04.2019
- Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами"
- 10:32 08.04.2019
- Нетаньяху пообещал аннексировать территории поселений на Западном берегу Иордана
- 10:20 08.04.2019
- Названы российские регионы с максимальным числом жертв ДТП
- 10:05 08.04.2019
- Путин считает важным сохранять свободу интернета
- 10:00 08.04.2019
- Роспотребнадзору предложили разработать суточную норму учебной нагрузки для школьников
- 09:32 08.04.2019
- Познер считает, что россиян могла бы объединить правда
- 09:20 08.04.2019
- В Петербурге прорыв трубы с кипятком привел к смерти женщины - СМИ
- 09:05 08.04.2019
- Корабли ТОФ зашли с неофициальным визитом в порт Манилы
- 09:00 08.04.2019
- Помпео призвал Хафтара прекратить наступление на Триполи
- 08:15 08.04.2019
- Российские банки теряют лояльность населения - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать