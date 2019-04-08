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Нарушители ПДД будут получать штрафы от Военной автоинспекции

11:05 08.04.2019 Источник: Известия

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ). Согласно готовящимся поправкам в устав военной полиции, ее служащие получат право фиксировать нарушения в том числе гражданских лиц. Штрафовать их сами военные не смогут, но информация будет передана коллегам из госинспекции.

Поправки в устав, которые серьезно расширяют возможности ВАИ (с документом ознакомились «Известия»), дают армейским автоинспекторам право осуществлять «надзор за дорожным движением, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме». Инспекторы ВАИ будут использовать радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации нарушений. 

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