В Монреале прошел марш протеста против запрета госслужащим носить религиозную одежду
13:00 08.04.2019 Источник: РОСБАЛТ
В канадском Монреале несколько тысяч человек провели марш протеста против законопроекта о «светском характере государства».
В проект закона входит запрет госслужащим носить на работее религиозные атрибуты — в частности, исламские головные уборы для женщин, христианский крест и дастар сикхов, пишет издание Journal du Montreal.
В марше приняли участие главным образом мусульмане, а также представители различных религиозных меньшинств. По мнению манифестантов, запрет на религиозную одежду способствует исламофобии и является дискриминацией женщин, носящих хиджабы. Росбалт
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