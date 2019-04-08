В Монреале прошел марш протеста против запрета госслужащим носить религиозную одежду

13:00 Источник: РОСБАЛТ

В канадском Монреале несколько тысяч человек провели марш протеста против законопроекта о «светском характере государства».

В проект закона входит запрет госслужащим носить на работее религиозные атрибуты — в частности, исламские головные уборы для женщин, христианский крест и дастар сикхов, пишет издание Journal du Montreal.

В марше приняли участие главным образом мусульмане, а также представители различных религиозных меньшинств. По мнению манифестантов, запрет на религиозную одежду способствует исламофобии и является дискриминацией женщин, носящих хиджабы. Росбалт