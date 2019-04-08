Серебренников и Апфельбаум освобождены под подписку о невыезде
12:15 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в понедельник освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова и еще двоих обвиняемых в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта "Платформа", передает корр. ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции изменить, жалобу защиты удовлетворить", - огласила решение судья. Серебренников, продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум освобождены под подписку о невыезде и расписку о надлежащем поведении.
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