Серебренников и Апфельбаум освобождены под подписку о невыезде

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова и еще двоих обвиняемых в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта "Платформа", передает корр. ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции изменить, жалобу защиты удовлетворить", - огласила решение судья. Серебренников, продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум освобождены под подписку о невыезде и расписку о надлежащем поведении.

