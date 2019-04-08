По просьбам жителей в Солнцеве построят детсад и спорткомплекс

12:53

Архитекторы учитывают предложения, вносимые горожанами в проекты планировок районов, которые планируется построить в ходе реновации жилищного фонда Москвы. Проектировщики уже корректируют планы в соответствии с потребностями москвичей: например, проект модернизации поселка Западный в районе Солнцево доработают, чтобы сформировать современную городскую среду для взрослых и детей. По словам одного из разработчиков проекта, начальника Архитектурно-планировочной мастерской №4 ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Павла Калинова, в ходе слушаний планируется учесть интересы всех жителей муниципалитета: «Район будет обеспечен собственной инфраструктурой, здесь будут расположены школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс. Для автомобилистов предусмотрена зона открытой городской парковки и два наземных крытых паркинга. Мамы с колясками и маленькими детьми смогут комфортно гулять по свободным от машин дворам. На первых этажах домов откроются кафе, магазины и объекты сферы услуг в шаговой доступности».Район планируется хорошо озеленить - высадить деревья и кустарники, разбить новые газоны и цветники. Проектом учтена и близость речки Сетуни – для того, чтобы сделать ее берега доступными дли комфортного отдыха жителей, планируется создать общественную зону вдоль улиц Новопеределкинская и Родниковая. Также модернизирована будет и транспортная инфраструктура: планируется проложить новые проезды внутри кварталов, реконструировать улицы Родниковая, Авиаторов, Производственную, а также транспортную развязку на пересечении с Киевским шоссе.