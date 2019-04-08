0
0
131
НОВОСТИ

Ливийская национальная армия покидает аэропорт Триполи - ТВ

13:20 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) покидают территорию международного аэропорта Триполи. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".

Как отмечается, контроль над стратегическим объектом занимают группировки, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 08.04.2019
Кремль не участвует в дискуссии о необходимости изменений Конституции - Песков
0
22
14:00 08.04.2019
Лукашенко склонен думать, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
0
31
13:32 08.04.2019
ФБР ведет расследование в отношении Коломойского - СМИ
0
94
13:05 08.04.2019
Клишас прокомментировал результаты опроса об отношении граждан к "закону о неуважении к власти"
0
170
13:00 08.04.2019
В Монреале прошел марш протеста против запрета госслужащим носить религиозную одежду
0
145
12:53 08.04.2019
По просьбам жителей в Солнцеве построят детсад и спорткомплекс
0
128
12:32 08.04.2019
Корабли и ракетные комплексы РФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Черном море
0
177
12:15 08.04.2019
Серебренников и Апфельбаум освобождены под подписку о невыезде
0
177
12:05 08.04.2019
В Раде заявили о создании объединения "За Зеленского"
0
234
12:00 08.04.2019
750 сакральных мест в Бурятии исключат из программы "Дальневосточный гектар"
0
222

Возврат к списку