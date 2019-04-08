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ФБР ведет расследование в отношении Коломойского - СМИ

13:32 08.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении Игоря Коломойского. Украинского бизнесмена подозревают в финансовых преступлениях на территории США.

Как пишет портал The Daily Beast, сотрудники Федерального бюро расследований ведут дело совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо. Отмечается, что именно там у Коломойского есть инвестиции.

Представитель бизнесмена опроверг подозрения в его адрес.

«Господин Коломойский категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в США… Он бизнесмен», — сказал юрист, представляющий интересы подозреваемого.  Говорит Москва

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