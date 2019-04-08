В сенате США "устали" от антироссийских санкций - Bloomberg
14:32 08.04.2019 Источник: Газета.Ru
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны «устали» от антироссийских законопроектов, в частности санкций, сообщает Bloomberg.
«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций», — поделился Рубио.
По данным агентства, некоторые сенаторы все еще хотят наказывать российскую сторону, по их мнению, за вмешательство в американские выборы и действия в других странах. Однако сенат не может прийти к единому мнению по поводу конкретных мер, к тому же некоторые законодатели думают, что очередные санкции против России нанесут ущерб экономики США.
По мнению сенатора Рона Джонсона, американской стороне необходимо оценить все, что происходит в настоящее время, и решить, что можно сделать в дальнейшем.
«Санкции — это палка о двух концах. Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать», — добавил Джонсон. Газета.Ru
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