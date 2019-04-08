Московский кредитный банк включен в топовую пятерку организаторов облигаций в России
15:21 08.04.2019
Московский кредитный банк (МКБ) занял четвертую позицию рейтинга ведущих организаторов облигаций в России по итогам первого квартала 2019 года. Рэнкинг накануне был опубликован информационным агентством Cbonds - одним из ведущих в финансовом сегменте.
«Уже в 2018 году банк совершил существенный рывок на рынке долгового капитала, - отмечает заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. - Мы были отмечены премией Cbonds «Прорыв года» и закрепились в десятке ведущих организаторов облигаций. В 2019 году мы продолжили активно работать в этом направлении. Уже в первом квартале организовали выпуски 11 эмитентов, в том числе таких крупных компаний как РЖД, Мегафон, ДОМ.РФ, Славнефть, Сбербанк и другие».
Московский кредитный банк в 2019 году уже стал организатором 11 эмиссий общей номинальной стоимостью более 140 млрд руб., при этом доля рынка, занимаемая банком, превысила 8%.
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