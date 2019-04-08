Мировые державы разжигают конфликты на чужих территориях из-за ресурсов - Лукашенко

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликты в мире, в том числе в Венесуэле, Ливии, Сирии и Ираке, возникают из-за того, что мировые державы хотят контролировать богатые природными ресурсами регионы. Такое мнение выразил в интервью турецкому Анатолийскому агентству президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, "раз подобные конфликты возникают, значит, они кому-то нужны". "Мой тезис подтверждает то, что эти конфликты возникают в странах с богатыми природными ресурсами, которые занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира. Значит, кому-то нужны эти ресурсы, кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают это географически и стратегически важное положение. <...> Все горит от главных мировых игроков. Что это за игроки, вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие занимаются риторикой - очень много кричат, но тем не менее подливают масла в огонь, третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Прежде всего эту - "разделяй и властвуй", - приводит в понедельник выдержку из интервью агентство БелТА.



Лукашенко выразил озабоченность по поводу конфликтов, происходящих во многих странах мира. "Сегодня создано напряжение совсем рядом у наших границ - в Украине. В Венесуэле вы знаете, что происходит - дай бог, чтобы это не переросло в какой-то международный конфликт и столкновение. Вы видите, что происходит в Ливии, и это только начало. Вы видите и ощущаете, <...> что происходит рядом с вами - в Сирии, Ираке, курдская проблема для вас очень важна", - сказал он.

