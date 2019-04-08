Facebook намерен проложить кабель вокруг Африки - WSJ
16:12 08.04.2019 Источник: Газета.Ru
Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, компания намерена продолжить кабель вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки.
Как отмечается, таким образом Facebook рассчитывает соединить несколько стран континента.
При этом проект получил название «Симба» в честь львенка из мультфильма «Король лев». Газета.Ru
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