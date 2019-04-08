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НОВОСТИ

Задержан экс-посол Литвы в РФ

17:12 08.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция задержала бывшего посла Литвы в России. Римантас Шидлаускас подозревается в получении взятки.

Как сообщили в Вильнюсском управлении службы спецрасследований, дипломат получил деньги от гражданина России. За вознаграждение посол пообещал предоставить бизнесмену шенгенскую визу. О какой сумме идёт речь, не уточняется.

Шидлаускас был послом в России с 2002 по 2008 год. Говорит Москва

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