Правящая в Индии партия намерена отменить особый статус жителей Кашмира - СМИ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) заявила о готовности отменить особый статус жителей штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 35А Конституции Индии, в случае своей победы на начинающихся в четверг всеобщих выборах в стране. Об этом в понедельник сообщил журнал "Индиа тудей" со ссылкой на предвыборный манифест БДП.

"Мы намерены добиться аннулирования статьи 35А Конституции Индии. Она подвергает дискриминации людей, которые не являются постоянными жителями Джаммму и Кашмира, и препятствует развитию этого штата", - цитирует журнал предвыборный манифест БДП.



Согласно статье 35А, постоянные жители Джамму и Кашмира обладают исключительным правом на приобретение недвижимости, а также трудоустройства на государственные должности в штате. По информации агентства Рейтер, инициатива БДП вызвала критику среди населения штата, местные жители опасаются вспышки насилия в случае ее принятия.



Ситуация в Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, которые выступают за отделение от Индии и зачастую совершают нападения на сотрудников правопорядка.

