Правящая в Индии партия намерена отменить особый статус жителей Кашмира - СМИ
17:40 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) заявила о готовности отменить особый статус жителей штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 35А Конституции Индии, в случае своей победы на начинающихся в четверг всеобщих выборах в стране. Об этом в понедельник сообщил журнал "Индиа тудей" со ссылкой на предвыборный манифест БДП.
"Мы намерены добиться аннулирования статьи 35А Конституции Индии. Она подвергает дискриминации людей, которые не являются постоянными жителями Джаммму и Кашмира, и препятствует развитию этого штата", - цитирует журнал предвыборный манифест БДП.
Согласно статье 35А, постоянные жители Джамму и Кашмира обладают исключительным правом на приобретение недвижимости, а также трудоустройства на государственные должности в штате. По информации агентства Рейтер, инициатива БДП вызвала критику среди населения штата, местные жители опасаются вспышки насилия в случае ее принятия.
Ситуация в Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, которые выступают за отделение от Индии и зачастую совершают нападения на сотрудников правопорядка.
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