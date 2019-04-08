Через неделю список иностранных террористических организаций пополнит КСИР
18:30 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение администрации США о внесении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций вступит в силу через неделю. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.
Как отметил шеф американской дипломатии, "США продолжают кампанию по оказанию максимального давления" на Тегеран. "Я объявляю о нашем решении внести КСИР, в том числе входящие в него [силы] "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - добавил он. Как уточнил Помпео, "данное внесение [в список] вступит в силу через неделю".
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