Цена за баррель нефти Brent впервые поднялась с ноября 2018 года

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:35 мск до 71,01 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 70 долларов за баррель 12 ноября 2018 года.



