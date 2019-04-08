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Цена за баррель нефти Brent впервые поднялась с ноября 2018 года

19:30 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:35 мск до 71,01 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 70 долларов за баррель 12 ноября 2018 года.


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