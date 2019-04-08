После выборов Украину посетит комиссар СЕ по правам человека

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович планирует совершить визит на Украину после проведения там второго тура президентских выборов, намеченного на 21 апреля. Об этом она сообщила в понедельник на сессии Парламентской ассамблеи СЕ в Страсбурге, трансляция которой велась на сайте ПАСЕ.

"Я уже касалась темы нацменьшинств на Украине, когда мы говорили о языке. Я очень активно вела мониторинг процесса потенциального принятия законодательства по языку в украинской Раде", - сказала она, отвечая на вопрос о защите национальных меньшинств на Украине. "После выборов я надеюсь и планирую попасть на Украину", - заявила она.

Миятович отметила, что "обычно комиссар не выезжает до или в течение выборов ни в какие страны-члены". "Я надеюсь, что буду работать с украинскими органами власти как можно скорее по этой проблематике, как и по многим другим темам", - подчеркнула она.



