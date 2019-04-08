ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам экологии и климатических изменений
21:15 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз, несмотря на текущие сложности в отношениях Брюсселя и Москвы, заинтересован развивать сотрудничество с Россией по Арктике для решения существующих в регионе проблем. Об этом журналистам в понедельник заявила посол ЕС по арктическим вопросам Мари-Энн Конинскс.
"Справляться с вызовами можно только сообща. В Арктике решать проблемы нужно не через конфронтацию, а через сотрудничество, - сказала она. - Несмотря на то, что отношения России и Евросоюза были несколько омрачены, мы работаем вместе по Арктике и хотим продолжать эту работу".
Как отметила Конинскс, Евросоюз и Россия уже более 20 лет конструктивно взаимодействуют в данном регионе. "Сегодня мы ведем ряд совместных проектов, - продолжила она. - Например, здесь, в Санкт-Петербурге мы завершили работу над проектом в сфере водоснабжения и утилизации отходов".
Представитель ЕС также обратила внимание на важность координации по урегулированию проблемы выбросов черного углеводорода. "Призываем РФ уделять этой теме больше внимания, так как это приводит к климатическим изменениям", - добавила дипломат.
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