0
0
0
НОВОСТИ

ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам экологии и климатических изменений

21:15 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз, несмотря на текущие сложности в отношениях Брюсселя и Москвы, заинтересован развивать сотрудничество с Россией по Арктике для решения существующих в регионе проблем. Об этом журналистам в понедельник заявила посол ЕС по арктическим вопросам Мари-Энн Конинскс.

"Справляться с вызовами можно только сообща. В Арктике решать проблемы нужно не через конфронтацию, а через сотрудничество, - сказала она. - Несмотря на то, что отношения России и Евросоюза были несколько омрачены, мы работаем вместе по Арктике и хотим продолжать эту работу".

Как отметила Конинскс, Евросоюз и Россия уже более 20 лет конструктивно взаимодействуют в данном регионе. "Сегодня мы ведем ряд совместных проектов, - продолжила она. - Например, здесь, в Санкт-Петербурге мы завершили работу над проектом в сфере водоснабжения и утилизации отходов".

Представитель ЕС также обратила внимание на важность координации по урегулированию проблемы выбросов черного углеводорода. "Призываем РФ уделять этой теме больше внимания, так как это приводит к климатическим изменениям", - добавила дипломат.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:45 08.04.2019
Мадуро готов сесть за стол переговоров с Гуайдо
0
45
20:45 08.04.2019
Переговоры штаба Зеленского с телекомпанией о проведение дебатов не удались
0
134
20:15 08.04.2019
После выборов Украину посетит комиссар СЕ по правам человека
0
159
19:30 08.04.2019
Цена за баррель нефти Brent впервые поднялась с ноября 2018 года
0
203
18:30 08.04.2019
Через неделю список иностранных террористических организаций пополнит КСИР
0
239
17:40 08.04.2019
Правящая в Индии партия намерена отменить особый статус жителей Кашмира - СМИ
0
275
17:12 08.04.2019
Задержан экс-посол Литвы в РФ
0
326
17:00 08.04.2019
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным "с глазу на глаз" двусторонние и международные темы
0
278
16:32 08.04.2019
Правящая коалиция в Эстонии сохранит русские школы - Центристская партия
0
329
16:12 08.04.2019
Facebook намерен проложить кабель вокруг Африки - WSJ
0
327

Возврат к списку