ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам экологии и климатических изменений

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз, несмотря на текущие сложности в отношениях Брюсселя и Москвы, заинтересован развивать сотрудничество с Россией по Арктике для решения существующих в регионе проблем. Об этом журналистам в понедельник заявила посол ЕС по арктическим вопросам Мари-Энн Конинскс.

"Справляться с вызовами можно только сообща. В Арктике решать проблемы нужно не через конфронтацию, а через сотрудничество, - сказала она. - Несмотря на то, что отношения России и Евросоюза были несколько омрачены, мы работаем вместе по Арктике и хотим продолжать эту работу".

Как отметила Конинскс, Евросоюз и Россия уже более 20 лет конструктивно взаимодействуют в данном регионе. "Сегодня мы ведем ряд совместных проектов, - продолжила она. - Например, здесь, в Санкт-Петербурге мы завершили работу над проектом в сфере водоснабжения и утилизации отходов".

Представитель ЕС также обратила внимание на важность координации по урегулированию проблемы выбросов черного углеводорода. "Призываем РФ уделять этой теме больше внимания, так как это приводит к климатическим изменениям", - добавила дипломат.







