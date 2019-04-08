0
0
0
НОВОСТИ

Мадуро готов сесть за стол переговоров с Гуайдо

21:45 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтверждает готовность сесть за стол переговоров со своими политическими противниками. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Диалог по политическим, социальным, экономическим вопросам - это единственный путь [выхода из кризиса], президент Мадуро и его правительство ждут, что оппозиция соизволит уважать свой народ и начнет переговоры, не заставляя нас терять время, как в Санто-Доминго (столице Доминиканской Республики - прим. ТАСС)", - приводит слова Арреасы радиостанция "Унион радио". Глава МИД также выразил надежду на то, что венесуэльская оппозиция "освободится от зависимости от США".

Депутат парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, лидер лагеря политических противников Мадуро, ранее заявлял, что не пойдет на "фальшивый диалог" с исполнительной властью. Предыдущие переговоры между правительством Боливарианской Республики и оппозицией проходили в Доминиканской Республике при участии международных посредников. Без какого-либо результата они завершились в начале 2018 года.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 08.04.2019
ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам экологии и климатических изменений
0
90
20:45 08.04.2019
Переговоры штаба Зеленского с телекомпанией о проведение дебатов не удались
0
134
20:15 08.04.2019
После выборов Украину посетит комиссар СЕ по правам человека
0
159
19:30 08.04.2019
Цена за баррель нефти Brent впервые поднялась с ноября 2018 года
0
203
18:30 08.04.2019
Через неделю список иностранных террористических организаций пополнит КСИР
0
239
17:40 08.04.2019
Правящая в Индии партия намерена отменить особый статус жителей Кашмира - СМИ
0
275
17:12 08.04.2019
Задержан экс-посол Литвы в РФ
0
326
17:00 08.04.2019
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным "с глазу на глаз" двусторонние и международные темы
0
278
16:32 08.04.2019
Правящая коалиция в Эстонии сохранит русские школы - Центристская партия
0
329
16:12 08.04.2019
Facebook намерен проложить кабель вокруг Африки - WSJ
0
327

Возврат к списку