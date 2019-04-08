Джеймс Мюррей возгласит Секретную службу США в мае - Белый дом

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Секретной службы США Рэндольф Аллес вскоре покинет свой пост, в мае в должность вступит новый руководитель. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

В документе отмечается, что Аллес вскоре уйдет в отставку. Руководить службой с начала мая станет Джеймс Мюррей, который является ее сотрудником. В заявлении отмечается, что Аллес "отлично выполнял свои обязанности", президент США Дональд Трамп выразил ему признательность.

Ранее в понедельник о планах Трампа отправить Аллеса в отставку сообщил телеканал Си-эн-эн. По словам его источников, президент США дал соответствующее поручение руководителю аппарата Белого дома Мику Малвэни. Аллес был оповещен о предстоящей отставке около двух недель назад.



