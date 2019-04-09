Порошенко признал, что Зеленский - не агент Путина
07:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, "были допущены ошибки". Лозунг "или Порошенко, или Путин", под которым проходила его агитация, он счел неудачным и попросил прощения у тех, кто понял его неправильно.
"Я не обвиняю [Владимира] Зеленского в том, что он агент [президента России Владимира] Путина. Это точно не так, - ответил он в эфире телеканала ICTV на вопрос об авторстве лозунга "или Порошенко, или Путин". - И, если кто- то это понял так, я извиняюсь".
НОВОСТИ
- 08:40 09.04.2019
- Россия подготовила второй комплект С-400 "Триумф" для Китая - СМИ
- 08:10 09.04.2019
- Порошенко: Для меня естественно говорить на русском языке...
- 07:50 09.04.2019
- В ближайшие дни Москву ждут сильные колебания температуры воздуха
- 07:31 09.04.2019
- Директор НАСА: Только одна страна в мире способна создать коалицию для освоения Луны
- 07:29 09.04.2019
- Америка собирается ввести пошлины на некоторую продукцию из Европы
- 07:27 09.04.2019
- Палата общин британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit
- 07:15 09.04.2019
- Саудовский принц приедет в Москву поговорить на космические темы
- 22:30 08.04.2019
- Джеймс Мюррей возгласит Секретную службу США в мае - Белый дом
- 21:45 08.04.2019
- Мадуро готов сесть за стол переговоров с Гуайдо
- 21:15 08.04.2019
- ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам экологии и климатических изменений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать