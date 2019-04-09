Порошенко признал, что Зеленский - не агент Путина

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, "были допущены ошибки". Лозунг "или Порошенко, или Путин", под которым проходила его агитация, он счел неудачным и попросил прощения у тех, кто понял его неправильно.

"Я не обвиняю [Владимира] Зеленского в том, что он агент [президента России Владимира] Путина. Это точно не так, - ответил он в эфире телеканала ICTV на вопрос об авторстве лозунга "или Порошенко, или Путин". - И, если кто- то это понял так, я извиняюсь".