0
0
164
НОВОСТИ

Порошенко признал, что Зеленский - не агент Путина

07:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, "были допущены ошибки". Лозунг "или Порошенко, или Путин", под которым проходила его агитация, он счел неудачным и попросил прощения у тех, кто понял его неправильно.

"Я не обвиняю [Владимира] Зеленского в том, что он агент [президента России Владимира] Путина. Это точно не так, - ответил он в эфире телеканала ICTV на вопрос об авторстве лозунга "или Порошенко, или Путин". - И, если кто- то это понял так, я извиняюсь".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:40 09.04.2019
Россия подготовила второй комплект С-400 "Триумф" для Китая - СМИ
0
19
08:10 09.04.2019
Порошенко: Для меня естественно говорить на русском языке...
0
72
07:50 09.04.2019
В ближайшие дни Москву ждут сильные колебания температуры воздуха
0
115
07:31 09.04.2019
Директор НАСА: Только одна страна в мире способна создать коалицию для освоения Луны
0
213
07:29 09.04.2019
Америка собирается ввести пошлины на некоторую продукцию из Европы
0
126
07:27 09.04.2019
Палата общин британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit
0
144
07:15 09.04.2019
Саудовский принц приедет в Москву поговорить на космические темы
0
130
22:30 08.04.2019
Джеймс Мюррей возгласит Секретную службу США в мае - Белый дом
0
476
21:45 08.04.2019
Мадуро готов сесть за стол переговоров с Гуайдо
0
522
21:15 08.04.2019
ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам экологии и климатических изменений
0
515

Возврат к списку