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Саудовский принц приедет в Москву поговорить на космические темы

07:15 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын короля Саудовской Аравии Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд приедет 17 апреля в Москву для переговоров с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о сотрудничестве в космической сфере. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в ракетно-космической отрасли.

"Султан Аль Сауд планирует с 17 апреля совершить визит в Москву по приглашению Рогозина, чтобы провести переговоры по сотрудничеству между возглавляемым принцем Космическим агентством Саудовской Аравии и Роскосмосом", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что принц также планирует посетить ряд российских космических предприятий.

Собеседник добавил, что, кроме переговоров с Роскосмосом, запланирована встреча принца с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

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