Палата общин британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit
07:27 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом сообщило агентство Пресс Ассошиэйшн.
Об этом стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.
Теперь для превращения в закон, этому документу, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон, необходимо получить только санкцию королевы Елизаветы II, что является простой формальностью.
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