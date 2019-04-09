Америка собирается ввести пошлины на некоторую продукцию из Европы
07:29 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно сообщала, что субсидии Европейского союза на Airbus ("Эрбас") оказывают негативное воздействие на Соединенные Штаты. Сегодня Управление представителя США на торговых переговорах начинает процесс <...> по определению продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не отменит свои субсидии", - следует из заявления.
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