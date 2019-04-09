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Директор НАСА: Только одна страна в мире способна создать коалицию для освоения Луны

07:31 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная программа изучения Луны должна осуществляться только под эгидой США. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн.

"Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, это - США, - заявил он. - Именно в этом состоит наша цель. На Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс я встречался с 20 руководителями национальных космических ведомств по вопросу о возвращении астронавтов на Луну. В этом заключается роль США как лидера и как великой страны".

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