В ближайшие дни Москву ждут сильные колебания температуры воздуха
07:50 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, местами дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе температура составит 14-16 градусов тепла. В ночь на среду температура может опустится до плюс 5 градусов. Ветер днем южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/ с, в связи с чем 9 апреля в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 08:40 09.04.2019
- Россия подготовила второй комплект С-400 "Триумф" для Китая - СМИ
- 08:10 09.04.2019
- Порошенко: Для меня естественно говорить на русском языке...
- 07:31 09.04.2019
- Директор НАСА: Только одна страна в мире способна создать коалицию для освоения Луны
- 07:29 09.04.2019
- Америка собирается ввести пошлины на некоторую продукцию из Европы
- 07:27 09.04.2019
- Палата общин британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit
- 07:15 09.04.2019
- Саудовский принц приедет в Москву поговорить на космические темы
- 07:00 09.04.2019
- Порошенко признал, что Зеленский - не агент Путина
- 22:30 08.04.2019
- Джеймс Мюррей возгласит Секретную службу США в мае - Белый дом
- 21:45 08.04.2019
- Мадуро готов сесть за стол переговоров с Гуайдо
- 21:15 08.04.2019
- ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам экологии и климатических изменений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать