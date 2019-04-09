Порошенко: Для меня естественно говорить на русском языке...
08:10 09.04.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что он является русскоязычным человеком, который может свободно пользоваться этим языком. Данное заявление Порошенко сделал в рамках своего послания восточной части Украины. Он подчеркнул, что власти не намерены «посягать» на право жителей этого региона говорить на русском языке.
«Я сам русскоязычный, и я неоднократно говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — подчеркнул Порошенко.
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