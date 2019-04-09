Россия подготовила второй комплект С-400 "Триумф" для Китая - СМИ

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление для Китая второго полкового комплекта С-400 "Триумф", сейчас он находится на полигоне Капустин Яр. Об этом сообщил ТАСС во вторник военно-дипломатический источник.

"Второй полковой комплект зенитных ракетных систем С-400, предназначенный для отправки в Китай, изготовлен полностью. Техника находится на полигоне Капустин Яр, где ведутся ее приемо-сдаточные испытания", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что работы с комплектом на полигоне продлятся полтора - два месяца, после этого он будет предъявлен заказчику.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.