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"Мы зажаты долгом" - Гройсман

09:32 09.04.2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания стратегического комитета правительства рассказал о долговом бремени страны. 

По словам главы кабмина, треть бюджета Украина должна потратить на оплату "неадекватно наращенных" долгов.

"Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его", — заявил Гройман.  ren.tv

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