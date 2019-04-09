"Мы зажаты долгом" - Гройсман
09:32 09.04.2019
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания стратегического комитета правительства рассказал о долговом бремени страны.
По словам главы кабмина, треть бюджета Украина должна потратить на оплату "неадекватно наращенных" долгов.
"Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его", — заявил Гройман. ren.tv
НОВОСТИ
- 10:20 09.04.2019
- США напомнили Египту о возможности санкций из-за покупки Су-35
- 10:05 09.04.2019
- Климкин выступил против восстановления права голоса России в СЕ
- 10:00 09.04.2019
- Трудовые мигранты в 2018 году перевели "домой" рекордные суммы денег
- 09:20 09.04.2019
- Минимума с начала века в РФ достигло число регистрируемых браков
- 09:05 09.04.2019
- Медведев сменил руководителя Роструда
- 09:00 09.04.2019
- Президент Бразилии допустил военное вмешательство в дела Венесуэлы - Reuters
- 08:40 09.04.2019
- Россия подготовила второй комплект С-400 "Триумф" для Китая - СМИ
- 08:10 09.04.2019
- Порошенко: Для меня естественно говорить на русском языке...
- 07:50 09.04.2019
- В ближайшие дни Москву ждут сильные колебания температуры воздуха
- 07:31 09.04.2019
- Директор НАСА: Только одна страна в мире способна создать коалицию для освоения Луны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать