"Мы зажаты долгом" - Гройсман

09:32

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания стратегического комитета правительства рассказал о долговом бремени страны.

По словам главы кабмина, треть бюджета Украина должна потратить на оплату "неадекватно наращенных" долгов.



"Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его", — заявил Гройман. ren.tv

