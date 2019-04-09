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Трудовые мигранты в 2018 году перевели "домой" рекордные суммы денег

10:00 09.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Трудовые мигранты в прошлом году перевели рекордные суммы денег на родину. В целом по миру этот показатель приблизился к 700 миллиардам долларов. Такие данные приводятся в отчете Всемирного банка. Аналитики связывают это с улучшением экономической ситуации в США. Аналитики отмечают рост и в регионе Европы и Средней Азии.

Там увеличился отток средств из стран, которые традиционно являются главными источниками переводов — Польши, России и Испании. Крупнейший получатель переводов на этом рынке — Украина. Сюда в прошлом году была отправлена рекордная сумма в 14 миллиардов долларов.  Эхо Москвы

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