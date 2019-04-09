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НОВОСТИ

Гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

11:32 09.04.2019

Генеральный директор компании "Твиттер" Джек Дорси в 2018 году получил зарплату в размере $1,4. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Отмечается, что такая скромная сумма была получена им впервые после возвращения на должность четыре года назад. В 2015, 2016 и 2017 годах Дорси добровольно отказывался от денежных выплат, объясняя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании".  Life.ru

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