Гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

11:32

Генеральный директор компании "Твиттер" Джек Дорси в 2018 году получил зарплату в размере $1,4. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Отмечается, что такая скромная сумма была получена им впервые после возвращения на должность четыре года назад. В 2015, 2016 и 2017 годах Дорси добровольно отказывался от денежных выплат, объясняя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании". Life.ru

