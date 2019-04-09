В московском Митине в ходе реновации по просьбам жителей построят школу и детсад

11:41

Предложения горожан будут учтены при изменении проекта застройки кварталов поселка Новобратцевский московского района Митино, где будет вестись реновация жилого фонда. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, модернизация этой территории с учетом мнения местных жителей позволит создать дополнительные социальные объекты и целую сеть парков. «По просьбам жителей при разработке проекта мы обратили особое внимание на социальные объекты для детей. – отметил первый зампред Москомархитектуры, обсуждая проект застройки Новобратцевского, который сейчас выставлен на публичные слушания. - Согласно пожеланиям участников программы и их соседей, проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники. Кроме того, сохраняется действующий детский садик». В этом районе в программу реновации были включены 14 домов, всего в Москве в проект вошли более 5 100 зданий.Согласно проекту реновации в Новобратцевском планируется серьезно модернизировать транспортную инфраструктуру – проложить новые внутриквартальные проезды, связать новые кварталы с улицами и территориями, граничащими с Тушинским и Митинским парками. А Путилковское шоссе планируют реконструировать, расширив проезжую часть и построив одноуровневую развязку.