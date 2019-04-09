В московском Митине в ходе реновации по просьбам жителей построят школу и детсад
11:41 09.04.2019
Предложения горожан будут учтены при изменении проекта застройки кварталов поселка Новобратцевский московского района Митино, где будет вестись реновация жилого фонда. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, модернизация этой территории с учетом мнения местных жителей позволит создать дополнительные социальные объекты и целую сеть парков. «По просьбам жителей при разработке проекта мы обратили особое внимание на социальные объекты для детей. – отметил первый зампред Москомархитектуры, обсуждая проект застройки Новобратцевского, который сейчас выставлен на публичные слушания. - Согласно пожеланиям участников программы и их соседей, проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники. Кроме того, сохраняется действующий детский садик». В этом районе в программу реновации были включены 14 домов, всего в Москве в проект вошли более 5 100 зданий.
Согласно проекту реновации в Новобратцевском планируется серьезно модернизировать транспортную инфраструктуру – проложить новые внутриквартальные проезды, связать новые кварталы с улицами и территориями, граничащими с Тушинским и Митинским парками. А Путилковское шоссе планируют реконструировать, расширив проезжую часть и построив одноуровневую развязку.
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