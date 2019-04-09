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В РФ сохраняются попытки дестабилизации обстановки при помощи идей национализма - Генпрокуратура

12:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России еще сохраняются попытки дестабилизации обстановки при помощи идей национализма и разжигания национальных противоречий. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

"В современных условиях сохраняется тенденция нарастания попыток дестабилизации положения в стране путем продвижения идей национализма, разжигания межнациональных, межконфессиональных противоречий (Башкирия, Кабардино- Балкария, Карачаево-Черкесия, Белгородская и Волгоградская области)", - отмечается в документе. По данным Генпрокуратуры, в большинстве случаев это провоцировалось совершением мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений в отношении представителей местного населения.

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