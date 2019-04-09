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НОВОСТИ

Дочь Назарбаева не станет баллотироваться в президенты

12:20 09.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дочь Нурсултана Назарбаева решила не баллотироваться в президенты. Об этом сообщили в аппарате спикера сената Дариги Назарбаевой.

Сегодня глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов президента Казахстана 9 июня. Он объяснил, что обсуждал такой сценарий с Нурсултаном Назарбаевым, который 20 марта сложил свои полномочия после 30 лет президентства.  Говорит Москва

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