Дочь Назарбаева не станет баллотироваться в президенты

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дочь Нурсултана Назарбаева решила не баллотироваться в президенты. Об этом сообщили в аппарате спикера сената Дариги Назарбаевой.

Сегодня глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов президента Казахстана 9 июня. Он объяснил, что обсуждал такой сценарий с Нурсултаном Назарбаевым, который 20 марта сложил свои полномочия после 30 лет президентства. Говорит Москва

