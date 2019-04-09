Владимир Лукин отозвал законопроект о запрете съемки на избирательных участках

12:32 Источник: Эхо Москвы

Сенатор Лукин отозвал свой законопроект о запрете съемки на избирательных участках. Бывший уполномоченный по правам человека в России, сенатор от Тверской области Владимир Лукин отозвал свой законопроект, согласно которому предлагалось ограничить фото— и видеосъемку журналистами на избирательных участках. Это он подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, я не отказался, это неправильно сказать, что я от него отказался. Я его действительно отозвал, потому что мы провели небольшое обсуждение, и там возникли некоторые поводы для того, чтобы немножко видоизменить некоторые положения этого закона. Поэтому я его отозвал временно на предмет дальнейшего совершенствования», — сказал он.



По законопроекту Лукина, определять место для съемки мог только председатель комиссии. О своем решении отозвать законопроект сенатор Лукин уже уведомил спикера Государственной думы Вячеслава Володина, направив ему соответствующее уведомление Сенатор пообещал, что в ближайшее время появится соответствующее заявление, уточнять, какие моменты в положениях законопроекта появятся, В.Лукин комментировать отказался.

