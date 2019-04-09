Лондон должен четко прояснить причины необходимости новой отсрочки Brexit - Совет ЕС

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания должна четко прояснить Евросоюзу причины необходимости новой отсрочки даты выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил во вторник министр по европейским делам Румынии Джордже Чамба на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, в котором председательствует его страна.

"Великобритания должна дать ЕС четкий план, обосновывающий причины, по которым необходима новая отсрочка", - сказал он.

