Госдума вводит запрет на работу машинистами для подозреваемых в терроризме или экстремизме

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым вводится запрет на непосредственно связанную с движением поездов работу для тех, кто включен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Необходимые поправки вносятся в закон "О железнодорожном транспорте в РФ". Согласно предложенным положениям, такие лица не будут приниматься на работу. Если же подозреваемый в причастности к терроризму или экстремизму фигурант этого составляемого правительством перечня уже числится сотрудником, то трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя.



Согласно действующему законодательству, основанием для включения лица в перечень может послужить признание его судом виновным в терроризме и экстремизме, подозреваемым в совершении таких преступлений или же предъявлением ему официальных обвинений.

