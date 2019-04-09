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НОВОСТИ

Госдума вводит запрет на работу машинистами для подозреваемых в терроризме или экстремизме

13:32 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым вводится запрет на непосредственно связанную с движением поездов работу для тех, кто включен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Необходимые поправки вносятся в закон "О железнодорожном транспорте в РФ". Согласно предложенным положениям, такие лица не будут приниматься на работу. Если же подозреваемый в причастности к терроризму или экстремизму фигурант этого составляемого правительством перечня уже числится сотрудником, то трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя.

Согласно действующему законодательству, основанием для включения лица в перечень может послужить признание его судом виновным в терроризме и экстремизме, подозреваемым в совершении таких преступлений или же предъявлением ему официальных обвинений.

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