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На Украине создана крылатая ракета с дальностью более 1 тыс. км - Порошенко

15:12 09.04.2019 Источник: РБК

Украинская крылатая ракета с дальностью более 1 тыс. км успешно прошла испытания, заявил президент Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами», — сказал Порошенко (цитата по УНИАН).

Название ракеты и сроки проведения испытаний президент Украины не уточнил.  РБК

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