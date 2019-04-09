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Президентский совет Ливии поручил прокурору выдать ордера на арест Хафтара и его союзников

16:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентский совет (исполняет функции главы государства - прим. ТАСС) Ливии поручил военной прокуратуре выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, участвующих в наступлении на Триполи. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, президентский совет под руководством главы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа отдал распоряжение военной прокуратуре подготовить ордера для ареста всех участников наступления на Триполи.

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