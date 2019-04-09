0
0
58
НОВОСТИ

РФ отрицательно относится к планам Белоруссии повысить тариф транзита нефти на 23% - Новак

17:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучит возможное повышение тарифа на прокачку российской нефти через Белоруссию на 23%, которое ранее предложила белорусская сторона. В целом отношение к такому предложению отрицательное, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Международного арктического форума.

"Насколько я понимаю, "Транснефть" отрицательно отнеслась к такому предложению белорусских партнеров, поэтому этот вопрос будет рассматриваться в службе по тарифам Белоруссии и ФАС", - сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 09.04.2019
"Беовульф" был написан одним автором - ученые
0
45
17:12 09.04.2019
Военные полеты с включенными транспондерами - здравая идея, но НАТО против - Путин
0
99
16:32 09.04.2019
Контрразведку Австрии изолировали на Западе из-за контактов правящей партии с РФ - СМИ
0
169
16:12 09.04.2019
Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать Уильяма Браудера - Reuters
0
148
16:00 09.04.2019
Президентский совет Ливии поручил прокурору выдать ордера на арест Хафтара и его союзников
0
188
15:32 09.04.2019
Смертник подорвал себя на базаре в египетском городе Шейх-Зувейд, есть погибшие - ТВ
0
201
15:12 09.04.2019
На Украине создана крылатая ракета с дальностью более 1 тыс. км - Порошенко
0
238
15:00 09.04.2019
Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину по делу о двух драках в центре Москвы
0
209
14:32 09.04.2019
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
0
243
14:12 09.04.2019
Индия намерена приобрести российские танки на $2 млрд - СМИ
0
314

Возврат к списку