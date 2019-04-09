РФ отрицательно относится к планам Белоруссии повысить тариф транзита нефти на 23% - Новак
17:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучит возможное повышение тарифа на прокачку российской нефти через Белоруссию на 23%, которое ранее предложила белорусская сторона. В целом отношение к такому предложению отрицательное, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Международного арктического форума.
"Насколько я понимаю, "Транснефть" отрицательно отнеслась к такому предложению белорусских партнеров, поэтому этот вопрос будет рассматриваться в службе по тарифам Белоруссии и ФАС", - сказал министр.
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