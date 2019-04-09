Военные полеты с включенными транспондерами - здравая идея, но НАТО против - Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по-прежнему готова перейти на полеты военной авиации над Балтикой со включенными транспондерами (радиоответчиками), однако Североатлантический альянс (НАТО) отказывается делать аналогичный шаг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы модератора в ходе Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Российский лидер напомнил, что ранее президент Финляндии Саули Ниинистё предложил включить транспондеры на военных самолетах как стран НАТО, так и России, совершающих полеты над Балтийским морем.



"Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный. Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются", - сказал Путин. По его словам, это "абсолютно здравое предложение", хотя и непростое с технической точки зрения. "Для нас тоже непростое, но я такое поручение Минобороны, Генштабу дал, они готовы его реализовать. Но пускай НАТО [тоже] реализует - тогда будет понятно, какой военный самолет где летит, где он в данный момент времени находится", - добавил президент РФ, отметив, что активность России в этом регионе "на порядок ниже" активности стран НАТО.





