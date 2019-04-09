"Беовульф" был написан одним автором - ученые

17:40 Источник: Известия

Американские филологи и математики проанализировали структуру англосаксонской эпической поэмы «Беовульф» и пришли к выводу, что она была написана одним автором.

Как пишет журнал Nature Human Behaviour, ранее почти все филологи считали, что героическая история о победе одноименного вождя племени гетов Беовульфа над чудищем Гренделем, его матерью и драконом, была написана разными людьми.



Ученые предположили, что если у «Беовульфа» было несколько авторов, то тогда стилистика частей текста будет заметно отличаться друг от друга. В итоге филологи и математики проанализировали различные особенности текста: смысловые паузы, сочетания существительных и так называемые N-граммы — последовательности из двух или трех букв внутри слов.



Оказалось, что никаких стилистических различий внутри «Беовульфа» не было на всех уровнях, начиная с расстановок пауз и заканчивая частотой комбинаций гласных и согласных. Как считают исследователи, это говорит о том, что он был написан одним автором, а не скомпилирован в единый текст первыми монахами-христианами из разных языческих источников. Известия

