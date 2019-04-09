Вашингтон, Лондон и Осло требуют, чтобы власти Судана прислушались к протестующим - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, Великобритания и Норвегия потребовали от властей Судана изменить политическую систему страны, чтобы выполнить требования участников акций протеста. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении тройки западных государств, текст которого приводит газета "Судан трибьюн".

"Суданский народ требует перехода к политической системе, которая является более всеобъемлющей и располагает большей легитимностью", - говорится в заявлении США, Великобритании и Норвегии. "Власти Судана сейчас должны дать ответ и представить заслуживающий доверия план политического перехода", - подчеркивается в заявлении.

"Если это не будет сделано, то существует риск еще большей нестабильности", - предупреждает тройка западных государств, отмечая, что "на суданском руководстве лежит серьезная ответственность за то, чтобы избежать такого исхода".

Вашингтон, Лондон и Осло призвали власти Судана освободить всех политических заключенных, прекратить применение насилия в отношении мирных участников акций протеста, отменить все ограничения свобод, отменить чрезвычайное положение и начать "заслуживающий доверия" диалог между политическими силами.

Массовые волнения начались в Судане в середине декабря и за несколько дней охватили около 30 городов, включая столицу. Основной причиной демонстраций стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом продуктов питания. В охваченных акциями протеста городах люди требовали отставки президента и правительства.

В минувшую субботу в Хартуме началась крупнейшая акция протеста, которой приняли участие десятки тысяч человек.



