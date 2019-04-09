Вместо создания корпорации Росгидромет решил обновит нормативно-правовую базу

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгидромет не будет создавать в России метеорологическую корпорацию, вместо этого служба обновит нормативно-правовую базу, что позволит решить задачи по консолидации средств и распределению финансовых потоков. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель Росгидромета Максим Яковенко на Международном арктическом форуме.

"Корпорация нынче может быть не эффективна по одной простой причине: документ никто быстро не сделает. Это надо будет несколько законов делать, поэтому мы пошли по-другому пути. У нас сейчас в Думе рассматривается закон о единой службе. После этого будет дан старт обновления нормативно- правовой базы. И мы будем, соответственно, подводить все под то, что мы меняем нормативку", - сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что это позволит решить поставленные задачи по консолидации средств и четкому распределению финансовых потоков. "После этого мы вводим единые тарифные справочники на услуги Росгидромета и нормирование затрат. Поэтому фактически мы как-то будем пытаться балансировать", - отметит Яковенко.

По словам главы Росгидромета, в 2019 году истекает срок действия внутренней нормативно-правовой базы службы. "В течение года мы поменяем нормативку, которая будет уже на уровне постановления правительства, а потом запускаем систему", - сказал он.

Яковенко отметил, что Росгидромет планирует осуществить планы до 2021 года. "Должны раньше [2021 года] это сделать, но 2-3 года потребуется. Госкорпорация в данной ситуации невозможна как пробитие документа. Есть негативный опыт других, и мы на это смотрим", - заключил он.