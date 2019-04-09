Из-за кризиса около 3,5 млн венесуэльцев покинули свою страну
19:45 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 3,5 млн венесуэльцев были вынуждены покинуть свою страну в результате политического кризиса. Об этом заявил во вторник верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации с беженцами в мире.
"Много внимания уделяется тому, что происходит внутри Венесуэлы. Безусловно, в этом ключе мы присоединяемся к общему призыву ООН найти политическое решение кризиса, - сказал Гранди. - Но важно не забывать о другом измерении этого кризиса, о котором, я боюсь, вы иногда забываете, - потоке беженцев из Венесуэлы".
"3,5 миллиона венесуэльцев покинули страну", - информировал дипломат. По данным Гранди, большинство из них уезжают в Колумбию, Перу, Эквадор, Бразилию и другие страны региона.
"Я призываю эти страны, несмотря на сложности, с которыми они сталкиваются, не закрывать границы, а оставлять дверь открытой", - подчеркнул Гранди. При этом он призывал увеличить поддержку государств, которым приходится принимать большое число беженцев.
В среду в Совете Безопасности ООН по инициативе США состоится внеочередное заседание по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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