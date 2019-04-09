Платная трасса Москва-Санкт-Петербург будет открыта целиком в сентябре

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скоростная автомобильная трасса М-11 "Москва-Санкт-Петербург" будет полностью открыта до 29 сентября 2019 года. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на заседании Временной комиссии Совета Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

"Сегодня поставлена задача перед концессионером. Концессионером является представитель группы ВТБ. Подрядчик - одна из крупнейших турецких компаний. Задача: сдать восьмой участок - он наиболее сегодня сложный - до 29 сентября 2019 года" - подчеркнул Алафинов.

На сегодняшний момент работы продолжаются на 7-м и 8-м участках трассы, проходящих по территории Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность участков составляет 137,6 км.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на некоторых участках.

Общая протяженность автомагистрали составит 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.



